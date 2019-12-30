افتتاح معرض «ثرى مصر» بقاعة أفق واحد.. الأحد

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "ثرى مصر" للفنان أحمد رجب صقر، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020، بقاعة أفق واحد بمتحف محمد محمود خليل وحرمه بشارع كافور الجيزة.



يستقبل المعرض الزوار يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت، ويستمر المعرض حتى 26 يناير 2020.



الدكتور أحمد رجب منصور صقر رسام وفنان تشكيلي مصري، أستاذ الفنون الكتاب بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا، ثم أصبح عميدا لها عام 2011، شارك بأعماله في العديد من المعارض المحلية والدولية، وحاز على الجائزة الأولى والميدالية الذهبية في بينالي القاهرة الدولي الخامس في العمل الفني المركب 1995.