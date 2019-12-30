حبس أفريقية متهمة بمحاولة تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بإشراف المستشار أحمد عز الدين، بحبس راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بمحاولة تهريب كمية من مخدر الأيس في مطار القاهرة الدولي، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد مذكرة بها.



كانت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي أحبطت محاولة تهريب كمية من مخدر الأيس.



وقال مصدر بمصلحة الجمارك، إنه تم الاشتباه في راكبة قادمة من إحدى الدول الأفريقية، وبتفتيش أمتعتها الشخصية تبين وجود كيلو جرام من مخدر الآيس مخبأ داخل كيس بلاستيك.



تم التحفظ على المتهمة وانتداب مترجم لحضور التحقيقات معها، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.