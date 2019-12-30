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عالم

مساعدات وتدريبات.. أبرز ما قدمت «الوكالة المصرية» للأفارقة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
الوكالة المصرية للشراكة
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
ألفت الكحلي
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استعرضت وزارة الخارجية أبرز إنجازات الدبلوماسية المصرية خلال عام 2019 وأهدافها خلال عام 2020، وذلك على مختلف المحاور الإقليمية والعربية والدولية.

وفيما يتعلق بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" – والتى تعتبر أحد الأذرع الرئيسية التابعة لوزارة الخارجية لتوجيه المساعدات للأشقاء الأفارقة – جاءت أبرز إنجازاتها خلال 2019 كالتالى:

1. الدورات التدريبية:
- نظمت الوكالة في الفترة من 112019 حتى 31122019 نحو 77 دورة تدريبية، شارك بها 2250 متدربًا من 44 دولة مختلفة، منها 76 دورة مقدمة للدول الأفريقية.
- كما نظمت 13 دورة بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA) في مجالات إدارة الأعمال، والصحة، والزراعة والتنمية والاستزراع السمكي شارك بها 106 متدربين أفريقيًا.


2. المساعدات الطبية:
- تم إنشاء قسم غسيل كلوي بمستشفى جوبا التعليمي بجنوب السودان، تتضمن 6 أجهزة لغسيل الكلي ووحدة معالجة مياه.
- تم إيفاد قافلة طبية إلى جيبوتي في تخصصات الرمد والجراحة العامة وجراحة الأوعية والأنف والأذن في مارس 2019، وقافلة إلى تنزانيا خلال شهر أغسطس 2019 في تخصصات تشوهات الأجنة وجراحة الأطفال.
- قدمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية 15 معونة طبية ودوائية إلى 12 دولة أفريقية.


3. المساعدات اللوجيستية والإنسانية:
- قدمت الوكالة المصرية 10 معونات لوجيستية وإنسانية إلى 4 دول أفريقية.


4. المنح الدراسية وإيفاد الخبراء:
- قدمت الوكالة عددًا من المنح لدراسة الطب والجراحة في جامعة عين شمس، بالتعاون مع كلية طب جامعة عين شمس، حيث تمول الوكالة تكاليف المنحة بالكامل. وقد استقبلت الوكالة 7 طلاب للعام الدراسي 20192020 للدراسة في كلية الطب من كل من جيبوتي، وبوروندي، وجنوب السودان، وأوغندا.
- كما قدمت الوكالة 10 منح للطلاب الأفارقة لدرجة الماجستير بجامعة سنجور للعامين الدراسيين 20192021 في مجالات مختلفة.
- إيفاد 12 خبير مصري منهم 4 أطباء إلى بوروندي، وطبيبين إلى الجابون، و3 أطباء إلى إريتريا، وطبيب وممرض إلى جنوب السودان.

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