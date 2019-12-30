مساعدات وتدريبات.. أبرز ما قدمت «الوكالة المصرية» للأفارقة
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
ألفت الكحليطباعة
استعرضت وزارة الخارجية أبرز إنجازات الدبلوماسية المصرية خلال عام 2019 وأهدافها خلال عام 2020، وذلك على مختلف المحاور الإقليمية والعربية والدولية.
وفيما يتعلق بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" – والتى تعتبر أحد الأذرع الرئيسية التابعة لوزارة الخارجية لتوجيه المساعدات للأشقاء الأفارقة – جاءت أبرز إنجازاتها خلال 2019 كالتالى:
1. الدورات التدريبية:
- نظمت الوكالة في الفترة من 112019 حتى 31122019 نحو 77 دورة تدريبية، شارك بها 2250 متدربًا من 44 دولة مختلفة، منها 76 دورة مقدمة للدول الأفريقية.
- كما نظمت 13 دورة بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA) في مجالات إدارة الأعمال، والصحة، والزراعة والتنمية والاستزراع السمكي شارك بها 106 متدربين أفريقيًا.
2. المساعدات الطبية:
- تم إنشاء قسم غسيل كلوي بمستشفى جوبا التعليمي بجنوب السودان، تتضمن 6 أجهزة لغسيل الكلي ووحدة معالجة مياه.
- تم إيفاد قافلة طبية إلى جيبوتي في تخصصات الرمد والجراحة العامة وجراحة الأوعية والأنف والأذن في مارس 2019، وقافلة إلى تنزانيا خلال شهر أغسطس 2019 في تخصصات تشوهات الأجنة وجراحة الأطفال.
- قدمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية 15 معونة طبية ودوائية إلى 12 دولة أفريقية.
3. المساعدات اللوجيستية والإنسانية:
- قدمت الوكالة المصرية 10 معونات لوجيستية وإنسانية إلى 4 دول أفريقية.
4. المنح الدراسية وإيفاد الخبراء:
- قدمت الوكالة عددًا من المنح لدراسة الطب والجراحة في جامعة عين شمس، بالتعاون مع كلية طب جامعة عين شمس، حيث تمول الوكالة تكاليف المنحة بالكامل. وقد استقبلت الوكالة 7 طلاب للعام الدراسي 20192020 للدراسة في كلية الطب من كل من جيبوتي، وبوروندي، وجنوب السودان، وأوغندا.
- كما قدمت الوكالة 10 منح للطلاب الأفارقة لدرجة الماجستير بجامعة سنجور للعامين الدراسيين 20192021 في مجالات مختلفة.
- إيفاد 12 خبير مصري منهم 4 أطباء إلى بوروندي، وطبيبين إلى الجابون، و3 أطباء إلى إريتريا، وطبيب وممرض إلى جنوب السودان.
وفيما يتعلق بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" – والتى تعتبر أحد الأذرع الرئيسية التابعة لوزارة الخارجية لتوجيه المساعدات للأشقاء الأفارقة – جاءت أبرز إنجازاتها خلال 2019 كالتالى:
1. الدورات التدريبية:
- نظمت الوكالة في الفترة من 112019 حتى 31122019 نحو 77 دورة تدريبية، شارك بها 2250 متدربًا من 44 دولة مختلفة، منها 76 دورة مقدمة للدول الأفريقية.
- كما نظمت 13 دورة بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA) في مجالات إدارة الأعمال، والصحة، والزراعة والتنمية والاستزراع السمكي شارك بها 106 متدربين أفريقيًا.
2. المساعدات الطبية:
- تم إنشاء قسم غسيل كلوي بمستشفى جوبا التعليمي بجنوب السودان، تتضمن 6 أجهزة لغسيل الكلي ووحدة معالجة مياه.
- تم إيفاد قافلة طبية إلى جيبوتي في تخصصات الرمد والجراحة العامة وجراحة الأوعية والأنف والأذن في مارس 2019، وقافلة إلى تنزانيا خلال شهر أغسطس 2019 في تخصصات تشوهات الأجنة وجراحة الأطفال.
- قدمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية 15 معونة طبية ودوائية إلى 12 دولة أفريقية.
3. المساعدات اللوجيستية والإنسانية:
- قدمت الوكالة المصرية 10 معونات لوجيستية وإنسانية إلى 4 دول أفريقية.
4. المنح الدراسية وإيفاد الخبراء:
- قدمت الوكالة عددًا من المنح لدراسة الطب والجراحة في جامعة عين شمس، بالتعاون مع كلية طب جامعة عين شمس، حيث تمول الوكالة تكاليف المنحة بالكامل. وقد استقبلت الوكالة 7 طلاب للعام الدراسي 20192020 للدراسة في كلية الطب من كل من جيبوتي، وبوروندي، وجنوب السودان، وأوغندا.
- كما قدمت الوكالة 10 منح للطلاب الأفارقة لدرجة الماجستير بجامعة سنجور للعامين الدراسيين 20192021 في مجالات مختلفة.
- إيفاد 12 خبير مصري منهم 4 أطباء إلى بوروندي، وطبيبين إلى الجابون، و3 أطباء إلى إريتريا، وطبيب وممرض إلى جنوب السودان.