البورصة تطور برنامج تجميع ونشر البيانات لشركات الوساطة المالية

في إطار حرص إدارة البورصة على استمرارية عملية التطوير التكنولوجي وإتاحة المعلومات عن سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات الشفافية في سوق الأوراق المالية المصري، انتهت البورصة المصرية من تطوير برنامج للربط مع كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية والذي يتيح تجميع ونشر البيانات المالية المجمعة الخاصة بقائمتي الدخل والميزانية وقائمة التدفقات النقدية إلكترونيًا من القوائم المالية لشركات الوساطة.



ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح لإدارة البورصة سرعة تجميع البيانات وتحليلها للعمل على إدارة مخاطر السوق بشكل استباقي لضمان تحقيق قدر إضافي من الاستقرار.



يأتي ذلك حرصًا من إدارة البورصة على استكمال عملية بناء قاعدة بيانات كاملة عن سوق الأوراق المالية المصري، بما يسمح بتحليل مؤشرات السلامة المالية للوسطاء الماليين لتحقيق مزيدًا من الاستقرار لقطاع الوساطة في الأوراق المالية ومن ثم السوق.



حيث خاطبت البورصة كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة بسجلات العضوية بالبورصة لإرسال كافة القوائم المالية لتجميعها من خلال نظام إلكتروني جديد طورته البورصة، على أن يتم نشر تلك البيانات من خلال الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية اليوم الإثنين، وذلك عقب انتهاء جلسة التداول.



تستهدف إدارة البورصة من هذه الخطوة، اتاحة كافة المعلومات المالية وبصفة مستمرة عن أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية، من خلال توفير بيانات عن الربحية والملاءة المالية لشركات الوساطة.



ويتيح البرنامج الجديد لمختلف المؤسسات اعداد دراسات تفصيلية عن قطاع الوساطة في الأوراق المالية، وكذلك إعطاء نظرة عامة لأي مؤسسة ترغب في إضافة نشاط الوساطة في الأوراق المالية.لنشاطها.