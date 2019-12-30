تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى تعاملات اليوم الاثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، بدعم من صعود بعض الأسهم القيادية بالسوق على رأسها البنك التجاري الدولي.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 49. 0%، بما يعادل 67 نقطة ليصل إلى مستوى 13880 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 03. 0%، بما يعادل 18 نقطة خسارة ليسجل مستوى 528.9 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 67 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 19.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 2.3 ألف صفقة بيع وشراء.