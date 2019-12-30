ارتفاع سعر كرتونة البيض 3 جنيهات

أكد ثروت الزيتي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه لابد أن يحصل المربي على هامش ربح ليستمر في العملية الانتاجية، وأنه لاداعي اطلاقا للاستيراد، حيث أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 95%.



وقال في تصريحات للدستور، إن مصر لديها ميزة نسبية في إنتاج الدواجن وأن فجوة الـ 5% لا تستدعي الاستيراد، بينما الفجوة في إنتاج اللحوم الحمراء أكثر من 50%، لذا لا بد من زيادة الإنتاج والحفاظ على المنتج من الدواجن بدلا من الاستيراد الذي لن يحل المشكلة.



وأشار إلى أن سعر البيض ارتفع 3 جنيهات، ووصل سعر الكرتونة 28.5 جنيه بدلا من 26 جنيه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن سعر البيض مستقر نسبيا لعدم استيراده من الخارج.