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مصر

وزيرة الصحة تشيد بمعدل تطوير مستشفى رأس سدر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة مستشفى رأس سدر، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأشادت الوزيرة بمعدل تنفيذ الأعمال الجارية لرفع كفاءة المستشفى، وحرصت على تفقد الأقسام، ووجهت بسرعة تركيب جهاز القسطرة القلبية، كما راجعت مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير الرسومات الهندسية والخطط الزمنية للتنفيذ.

كما تفقدت تفقدت أيضا أعمال تطوير وتنسيق الموقع العام للمستشفى، حيث بدأ العمل في أعمال رفع كفاءة الواجهات والأسوار الخارجية، وتنسيق الموقع العام، مشددة على سرعة الإنتهاء منها.

وتشمل المستشفى 78 سريرًا، وغرفتي عمليات، و9 ماكينات غسيل كلوي، و5 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تجميعي، وقسم للقسطرة القلبية، و11 عيادة خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.

وشددت الوزيرة على مراعاة كفاءة تشغيل المستشفى، ومراجعة الصيانات لكافة الأنظمة، وشبكة الغازات، والأسانسيرات، طبقًا لأعلى معايير الجودة، مشيرةً إلى أن المستشفى يقع بموقع جغرافي هام ويخدم المصطافين، الذين يبلغ عددهم في موسم الصيف أكثر من 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى أهالي مدينة رأس سدر.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

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