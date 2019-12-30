نقل النواب: توسع الموانئ الجافة طفرة في الأنشطة اللوجستية

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن اتجاه وزارة النقل للتوسع في إنشاء الموانئ البرية والجافة، يعد أملًا قويًا للأنشطة اللوجستية، لا سيما أن معظم المناطق الصناعية، لا تقع على موانئ بحرية، كما أن الكثير من البضائع تحتاج إلى التخزين قبل نقلها من داخل مصر لدول الجوار.



وأضاف زين الدين في بيان صحفي له أن تدشين مشروعات للموانئ الجافة من شأنه الإسراع بعملية التنمية خاصة في المناطق النائية في الصعيد والوجه البحري، وذلك عن طريق ربط الموانئ الجافة بالموانئ البحرية من خلال شبكة من السكك الحديدية وهو ما يساعد على تنشيط التجارة الداخلية.



كما يعد ضروريًا لخدمة التنمية خلال الفترة القادمة خاصة مع توسع الدولة في مشروعات البنية الأساسية من شبكات طرق وسكة حديد، ومراكز لوجستية فضلًا عن دورها فى التخفيف من حالات التكدس التي تشهدها بعض الموانئ البحرية.



وأوضح أن الموانئ الجافة سوف يصحبها مراكز لوجستية، وهو ما يجعل هذه الموانئ أكثر فعالية في تسويق المنتجات، وبالتالي فإن التوسع فيها يعد أمرًا ينعكس بالإيجاب على الصناعات المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، وأحجام الاعتماد على العملة الصعبة.



وتابع: إن من أهم نقاط القوة التي يتمتع بها مجال اللوجستيات، الموقع الجغرافي المتميز لمصر، ووجود خطة شاملة للنقل البحري، فضلًا عن تنوع الأنشطة اللوجستية التي من الممكن تقديمها، لقطاعات التجارة والصناعة والزراعة والنقل البحري، ولكنه في الوقت نفسه يعاني من أوجه قصور، ويجب العمل على معالجتها لجذب أكبر عدد من المستثمرين.



وذكر أنها تحتاج إلى إدارة جيدة وقدرة على التسويق الجيد للمشروع عالميا، وأضاف أن الخدمات اللوجستية في مصر ما زالت حديثة العهد، وتواجه العديد من التحديات، وأن ذلك يعود إلى ارتفاع تكلفة هذه الصناعة الواعدة في مصر حيث تتجاوز تكلفتها نحو 30 % من تكلفة نقل المنتجات في حين لا تزيد هذه التكلفة على مستوى العالم عن 8 أو 11 %.



وأردف أن ارتفاع تكلفة هذه الصناعة في مصر؛ سببه ارتفاع رسوم الشحن والنقل وما يتعلق بهذه العملية من وقود وغيره مما يجعل من صناعة اللوجستيات أمر مكلف لدى أى مستثمر يفكر الدخول فيها.



استكمل: إن تعدد التشريعات المنظمة للنقل واللوجستيات، وتداخل الاختصاصات بين الوزارات في ممارسة الأنشطة اللوجستية، فضلًا عن قلة الكوادر المؤهلة في القطاع، إلى جانب عدم ملاءمة توزيع حمولة البضائع، بين وسائط النقل، وتركيزها على النقل البري، مع تقادم الأساطيل بمختلف أنواعها تعد ضمن المعوقات أمام هذه الصناعة.



اختتم هناك حاجة إلى استحداث خطوط سكة حديد، لتسهل عملية نقل البضائع، في ظل تراجع دور منظومة النقل النهري في قطاع اللوجستيات، موضحًا أن هناك ضعفًا في البنية المعلوماتية اللازمة، والتي من خلالها يمكن تطبيق الأنظمة الذكية في المجال، على غرار المنفذة في الدول المجاورة.