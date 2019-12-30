قرار عاجل لـ«التعليم» بشأن امتحانات المدارس الخاصة

قرر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين والتعليم العام، السماح لطلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس الخاصة التي لم تستطع تجهيز وتأهيل البنية التكنولوجية بها، بأداء اختبارات نصف العام ورقيًا بدلًا من الامتحان الإلكتروني.



ووجه "حجازي" مديريات التربية والتعليم بحصر هذه المدارس، وكتابة تقرير يوضح أسباب عدم تجهيز تلك المدارس بالبنية التكنولوجية اللازمة لأداء الاختبارات الالكترونية، والجهة المسؤولة عن هذا التقاعس.



يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي، سوف تنطلق يوم 11 يناير المقبل بكافة المحافظات.