«كان بيمسح عربيات».. ضبط 3 عمال ضربوا عجوزا بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على 3 عمال لتعديهم بالضرب على عجوز ينظف السيارات في أحد شوارع شبرا الخيمة، إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو قيام المتهمين بضربه.



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو تعدي 3 عمال بقاعة أفراح ومقهى على عجوز في الشارع أثناء قيامه بتنظيف السيارات في شبرا الخيمة.



وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وألقت القبض على المتهمين، والتعرف على شخصية المجني عليه ونقله الى المستشفى، وتبين عدم إصابته بأية إصابات ظاهرية.



واعترف المتهمون بتعديهم على العجوز بالسب والشتم والضرب دون أن يحدثوا به أية إصابات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.