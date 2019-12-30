اقتصادي: اكتشافات حقول البترول دفعت المستثمرين للعمل بمصر

وأشار إلى أن مصر كانت لديها مشكلة بسبب زيادة مديونيات شركات البترول التى وصلت إلى 6.3 مليار دولار، موضحًا أن تلك الشركات كانت لديها مشكلات عديدة وكانت مهددة بالتوقف، منوهًا إلى أن مصر سددت 5.4 مليار دولار من المديونية، وتبقى أقل من 900 مليون دولار.





قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قطاع البترول من القطاعات التي غيرت القدرة المالية للعديد من الدول، لافتًا إلى أن مصر قبل اتباع برنامج الإصلاح الاقتصادى كان قطاع البترول يمثل فيها 12.5% فقط، حيث أنه يتم إنتاج 600 ألف برميل زيت خام يوميًا في الوقت الحالي.وأضاف وليد جاب الله، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن مصر استطاعت أن ترفع نسبة قطاع البترول إلى 15%، إضافة إلى أنها فى طريقها إلى الزيادة أكثر من ذلك، مؤكدًا أن الاكتشافات فى حقول البترول والغاز دفعا شركات الاستثمار الأجنبية للعمل فى مصر.