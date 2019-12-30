شاهد أول ظهور لـ أزواج بنات صلاح عبد الله

شارك الفنان صلاح عبد الله، متابعيه، عبر حسابه على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، صورة له رفقة أزواج بناته.



وعلق صلاح عبد الله على الصورة، قائلًا: "مع جوزين بنتيني، أبو كرمة على شمالي، وأبو مراد على يميني، وأنا بالنسبة لهم قال نمبر وان ياعيني، وعلى فكرة الإتنين أهلاوية بس ما يقدروش يحفلوا عليا"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيه.



وانضم الفنان صلاح عبدالله مؤخرًا لأسرة فيلم "الخطة العامية"، الذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، محمد عبدالرحمن، والفيلم من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم كنز، والمقرر عرضه خلال موسم صيف 2020 المقبل.

