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حوادث

أبرز محاكمات اليوم.. "تامر عاشور" و"بوسي" في التهرب الضريبي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:34 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الاثنين العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة بوسي بتهمة التهرب الضريبي، ومحاكمة تامر عاشور بتهمة التهرب من الضرائب.

وتنظر محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ "بوسى" في اتهامها بالتهرب من سداد مليون و827،210 ألف جنيه للضرائب.

وكانت المحكمة قضت في 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ «بوسى»، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات «وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح»، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827،210 ألف جنيه.


كما تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة الفنان تامر عاشور في المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".

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