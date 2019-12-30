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الأرصاد: طقس رأس السنة بارد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:34 ص
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن طقس اليوم الاثنين يميل للبرودة على شمال البلاد، نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية خلال اليوم، والتى تزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، لافتًا إلى أن هناك رياحا مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والقاهرة، منوهًا بأن انخفاض درجات الحرارة مستمر خلال الـ72 ساعة القادمة.

وأضاف محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن فرص سقوط الأمطار ما بين بسيطة ومتوسطة على السواحل الشمالية والإسكندرية والسلوم ومطروح، منوهًا بأن الطقس سيكون مائلا للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والعظمى بالقاهرة 18 درجة مئوية.

وحذر، من كثافة الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، إضافة إلى اضطراب حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

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