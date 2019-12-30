الكنيسة القبطية بالسودان تحتفل بعيد تجليس الأنبا صرابامون

احتفلت الكنيسة القبطية بالسودان بالعيد الـ 26 لتجليس الحبر الأنبا صرابامون على كرسي إيبارشية أم درمان، عطبرة وشمال السودان.



شارك في الحفل الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والانبا إيليا أسقف الخرطوم، وذلك بدار المكتبة القبطية بمدينة أم درمان؛ بالإضافة إلى مشاركةوفدًا من السفارة المصرية برئاسة حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالسودان وبعض من القيادات السياسية والاجتماعية السودانية.



وأشار الحاضرين بالعمل الرعوي الذى قام به الانبا صرابامون من بناء وتعمير عدد كبير الكنائس والمدارس القبطية إضافة إلى الخدمات الروحية على مدار 26 عامًا من العطاء.



وتخلل الحفل عدد الترانيم الروحية، وفي ختام الحفل قدم الأنبا صرابامون الشكر لجميع الحاضرين خاصة القيادات الدينية والسياسية.