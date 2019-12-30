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محافظات

روتاري الإسكندرية يكرم زاهي حواس

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:17 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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كرم نادي روتاري الإسكندرية عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، في احتفالية حضرها رواد النادي، والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.


روتاري الإسكندرية
كما حضر الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتورة ماجدة عبد الله رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، والدكتور جلال رفاعي نائب مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والأستاذ أحمد عبد الفتاح شيخ الأثريين في الإسكندرية.

وأكد "حواس" على ضرورة أن يحب الإنسان عمله حتى يتفوق في إنجازه، مشيرا إلى عدم تكيفه في بيئة العمل في مصلحة الآثار التي تم تعيينه بها بعد التخرج حتى انتقل للعمل بالحفائر، وبدأ يكتسب مهارات من العاملين في مجال التنقيب عن الآثار، ثم حصل على منحة لمدة ٧ سنوات للدراسة في أمريكا.
روتاري الإسكندرية
وأضاف أن مصر بها ١٢٤ هرما أعظمها هرم خوفو الذي تشير كافة الأدلة لمصريته، نافيا اتهام الصحف الأجنبية له بإخفاء أدلة عدم مصريته.

وأشار حواس أن إيمان المصريين القدماء بالعالم الآخر هو سبب براعتهم في كافة المجالات، وخاصة بناء الأهرامات التي كانت المشروع القومي للمصريين والمكان الذي يحكم منه الملوك مصر.
روتاري الإسكندرية
ونفى حواس وجود الزئبق الأحمر في المقابر الذي يعتقد البعض أنه يجلب ثروات عديدة له ويشفيه من الأمراض، مشيرا لعدم وجود أدلة أثرية صارمة على وجود الأنبياء لمصر.

وأشار حواس أنه تم اكتشاف ٣٠٪ فقط من آثار مصر، وأن النسبة الباقية مازالت أسرارها كامنة في باطن الأرض.
روتاري الإسكندرية
وأكد أنه حتى عام ١٩٨٣ كان يتم خروج الآثار المصرية من مصر بشكل قانوني، حيث كان من المسموح للبعثات الأثرية الحصول على نصف ما تكتشفه ولكن بعد ذلك نشطت عمليات التهريب غير القانونية، ولذلك الآثار المصرية في كل مكان في العالم.

وأعلن عن قرب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف المصري الكبير ومنطقة الهرم وعزف أوبرا توت عنخ أمون خلال هذا الافتتاح.
روتاري الإسكندرية
وأطلع حواس الحضور على حقيقة أن مكان به مومياوات مغلق لفترة طويلة تصل لآلاف السنين عند فتحه تخرج منه جراثيم غير مرئية مما يدفع البعض للاعتقاد بوجود لعنة الفراعنة التي يرجع إليها البعض أي مكروه يحدث للمنقبين عن الآثار بعد التنقيب.

وأوضح حواس أنه بصدد تجهيز فريق من المثقفين للمطالبة برجوع رأس نفرتيتي لمصر.

وقالت دعاء شاكر عضو روتاري اليخت بالإسكندرية، إن الهدف من هذه الندوات التعريف بدور الروتاري كمؤسسة اجتماعية دولية تهدف لتقديم الخدمات الاجتماعية مثل تنشيط السياحة وتقديم الخدمات الثقافية والعلمية.

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