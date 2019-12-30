تسمم طالبتين إثر تناول وجبة غذائية فاسدة في سوهاج

استقبلت مستشفى راشد التخصصي طالبتين مصابتين بحالة تسمم عقب تناول وجبة غذائية فاسدة، وذلك بدائرة مركز شرطة جرجا.



وتبلغ اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بورود إشارة تفيد إصابة كلا من "بشاير. م. ا. م" طالبة ١٥ عاما، ونجلة عمها "بسمة. ج. ا. م" ١٥ سنة – وتقيمان بناحية دائرة المركز مصابتين "حالة إعياء واضطراب بالوعي إدعاء تناول طعام فاسد، عقب الانتقال والفحص وسؤال والد الأولى المدعو "مصطفى. ا. م" - سن 59 نجار - ويقيم بذات الناحية.



وأقر بتناول المذكورتين "مخبوزات" قامتا بشرائها من أحد الباعة الجائلين، مما أدي لإصابتهن، ونفى الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.