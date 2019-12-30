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محافظات

500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بالقوى العاملة في بورسعيد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:10 ص
جريدة الدستور
بورسعيد/شيماء رشاد
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قال السيد السنجابي، مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إنه تم خلال اجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة رقم 75 مناقشة صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والمسجلين بقاعدة البيانات بالوحدة في المديرية وعددهم 2575 عاملا، بواقع 500 جنيه لكل عامل مسجل ولديه كارنيه العمالة غير المنتظمة.

وأكد مدير القوى العاملة أنه سوف يتم الإعلان عن بدء موعد الصرف من مكاتب البريد على صفحة المديرية عند الموافقة عليه وتحديده من قبل اللجنة، مشيرا إلى أنه تمت أيضا الموافقة على عقد ندوة تعريفية لبيان أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية الموجهة والمقدمة للعمالة غير المنتظمة.

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