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«تويوتا» تستدعي 1380 سيارة لمشاكل في الأمان

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:09 ص
جريدة الدستور
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أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" 1380 سيارة من السوق الصينية اعتبارا من 10 يناير المقبل.

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم - أن الاستدعاء الذي قدمته شركة تويوتا موتور (تشاينا) للاستثمار المحدودة يشمل 723 سيارة مستوردة من طراز Alphard Hybrid تم تصنيعها في الفترة بين 19 أغسطس 2019 و10 سبتمبر 2019، و657 سيارة مستوردة من طراز Vellfire Hybrid تم تصنيعها في الفترة بين 19 أغسطس 2019 و6 سبتمبر 2019.

وأضافت المصلحة أن سبب الاستدعاء يعود إلى أن أحزمة الأمان قد تفشل في العمل عند اصطدام السيارة بسبب عيوب في قفل الطواريء.

ومن المقرر أن تقوم شركة صناعة السيارات باستبدال الأجزاء التالفة مجانا للقضاء على مخاطر السلامة.

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