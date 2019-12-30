خروج جماهير «المصري» المصابين في حادث «ميني باص» من المستشفى

خرجت جماهير النادي المصري البورسعيدي، صباح اليوم الاثنين، من مستشفيات السلام بورسعيد والزهور المركزي، وذلك بعد تلقي الإسعافات اللازمة، إثر انقلاب سيارة "ميني باص" بهم على طريق "دمياط - بورسعيد" أثناء عودتهم من محافظة الاسكندرية فجرا عقب حضورهم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.



وكان حسين كساب، مسئول هيئة الإسعاف ببورسعيد، أعلن عن إصابة 6 من جماهير المصري في الحادث، مؤكدا أن سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث وتم نقل كل من: عمرو محمد سامي، 25 عاما، ومصطفى صالح كمال، 27 عاما، ومحمد محسن محمد السيد، 25 عاما، وعمرو عبد العزيز عبد الرحمن، 27 عاما، وكريم عبد الله محمد عبد الله، 29 عاما، مصابين بكدمات وإصابات طفيفة إلى مستشفى السلام بورسعيد، بينما تم نقل عبد الله السيد ابو النجا، 21 عاما، مصابا بضيق تنفس إلى مستشفى الزهور المركزى وخرج بعد تلقيه الإسعافات اللازمة.