800 سائحًا يحلقون في سماء الأقصر

حلق 800 سائحًا وسائحة من مختلف الجنسيات الأجنبية، في سماء محافظة الأقصر، خلال رحلات البالون الطائرة، اليوم الإثنين، وبلغت عدد الرحلات 40 رحلة.



قال مسئول بإحدى الشركات السياحية العاملة في مجال الطيران بالبالون، إن وصول عدد الرحلات إلى 40 رحلة، هو خير دليل على حالة النشاط السياحي في هذا المجال الذي تنفرد بها الأقصر، والثقة التي يحظى بها هذا النمط السياحي لدى السائحين.



وأضاف خلال تصريحات لـ"الدستور" أن الأيام المقبلة، سوف تشهد أيضًا إقبالًا كثيفًا للغاية من جانب السائحين، متوقعًا أن تقوم كل شركة سياحية عاملة في مجال البالون بـ 4 رحلات يوميًا، مشيرًا أن السائحين يحرصون على وضع رحلة البالون على برنامجهم السياحي خلال زيارتهم للأقصر.



وأكد على أن هذا الموسم السياحي يعد من المواسم السياحية الجيدة، والتي استطاعت خلال المنظومة السياحية في الأقصر من إستعادة عافيتها.