العراق: استئناف العمل بحقل الناصرية النفطي خلال 48 ساعة

كشفت مصادر نفطية عراقية اليوم الاثنين، أن استئناف العمليات في حقل الناصرية النفطي بجنوب العراق، واستعادة الإنتاج بالكامل ستستغرق ما يصل إلى 48 ساعة.



قالت وزارة النفط العراقية، أمس الأحد، إن وقف الإنتاج من حقل الناصرية بجنوب العراق من قبل المحتجين لن يؤثر على الصادرات وعمليات الإنتاج في البلاد.



وأضافت الوزارة، في بيان، أن العراق سيستخدم إنتاجًا إضافيًا من حقول النفط الجنوبية في البصرة للتعويض عن الشحنات المفقودة من حقل الناصرية وإغلاق عمليات الحقل مؤقت.



وقال أحد كبار المديرين في شركة نفط البصرة الحكومية، إن بإمكانهم زيادة الإنتاج من حقل مجنون الجنوبي وحقول النفط الصغيرة الأخرى التي تديرها الشركة الحكومية.



ويمثل هذا الحادث المرة الأولى التي يغلق فيها المحتجون حقل نفط بأكمله، على الرغم من أنهم أغلقوا مداخل المصافي والموانئ في الماضي.

