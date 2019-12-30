طائرة مراقبة أمريكية تحلق مجددا فوق كوريا

أفاد موقع لرصد حركة الطيران بأن طائرة مراقبة أمريكية أخرى حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية، في أحدث خطوة ضمن سلسلة تحليق طائرات أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية لمراقبة كوريا الشمالية، وسط مخاوف من أن تقوم بيونج يانج بإطلاق صواريخ بعيدة المدى.



وقد تم رصد طائرة E-8C التابعة لسلاح الجو الأمريكي تحلق فوق كوريا الجنوبية على ارتفاع 31 ألف قدم الليلة الماضية، وفقا لما ذكره موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي لتتبع حركة الطيران المدني.



وتكثف الولايات المتحدة الأمريكية من مراقبتها لكوريا الشمالية، مع تحذير من أن بيونج يانج ستتبع نهجا جديدا إذا فشلت واشنطن في تقديم مقترح جديد بخصوص المفاوضات الجارية بينهما قبل نهاية العام الجاري.



ومع اقتراب الموعد النهائي للمفاوضات الذي حددته بيونج يانج بشكل أحادي، أجرت كوريا الشمالية جلسة اليوم الثاني من اجتماع الحزب الرئيسي أمس الأحد وناقشت "التدابير الهجومية" لضمان سيادة البلاد وأمنها، وفقا لوسائل الإعلام الشمالية الرسمية.



ومن المتوقع أن يلقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون خطابا منتظرا يوم رأس السنة، حيث يتكهن البعض بأنه سيعلن عن تحول في السياسات الرئيسية المتعلقة بنزع السلاح النووي والشؤون الدبلوماسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.



وعلى الجانب الأخر، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، الدولة الشيوعية من القيام بأي تصرفات استفزازية، قائلا إن الولايات المتحدة ستصاب "بخيبة أمل غير عادية" في هذه الحالة وأن هناك "الكثير من الأدوات" الممكن استخدامها للرد على الشمال.