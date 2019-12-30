السلاحف البحرية تستخدم لقياس تغييرات حرارة المحيطات

استخدم الباحثون السلاحف البحرية لقياس التغييرات في درجة حرارة المحيطات وذلك عن طريق تزويدها بمعدات مراقبة.



وأطلق مجموعة من الباحثين 5 سلاحف بحرية في إندونيسيا وزودت كل منها بجهاز على ظهرها لجمع البيانات في بحر عرفه لمدة ثلاثة أشهر، وتنبأت بأن درجة حرارة البحر ستكون أعلى بواقع 4ر0 درجة عن المعتاد في الثلاثة أشهر التالية.



وأوضحوا أن التنبؤات كانت شبه متطابقة للتغيير في درجة الحرارة الذي رصده القمر الصناعى، لافتين إلى أنه بدون استخدام المعلومات المستقاه من السلاحف البحرية، فإن القياسات أشارت إلى انخفاض درجة الحرارة بواقع 2ر0 درجة عن المعتاد في الثلاثة أشهر التالية.



يذكر أن قياسات درجة حرارة المحيط تتم من خلال الأقمار الصناعية ومعدات يمكنها الغوص حتى عمق 2000 متر وأجهزة أخرى لكن الوسائل التقليدية عادة ما تفتقر للدقة حين يتعلق الأمر بالتنبؤ بتغييرات درجات الحرارة لأن المعدات التي تعمل تحت الماء لا يمكن استخدامها في المياه الضحلة.