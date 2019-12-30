-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

كوليسترول البالغين يسبب أمراض القلب

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
كشفت دراسة حديثةعن وجود علاقة بين مستويات الكوليسترول في سن البلوغ ومخاطر القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من الحياة، كما أن مستويات الكوليسترول المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب، وهي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، والسكتة الدماغية، وهي السبب الرئيسي الخامس للوفاة.

وذكرت الدراسة - التي نشرت نتائجها في عدد يناير من مجلة "لانسيت" الطبية - أن ارتفاع مستويات الكوليسترول غير عالي الكثافة في سن أصغر يمكن أن يتنبأ بمخاطر القلب والأوعية الدموية عند 75 عامًا.

واستخدمت الدراسة بيانات من 38 دراسة أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، ومن بين ما يقرب من 400 ألف فرد تابعتهم الدراسة، لم يكن أي منهم مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية في البداية، وقام العلماء بتتبع المشاركين على مدار عقود من الزمن وتناولوا تفاصيل أي مرض يصيب القلب أو الوفاة أو غير ذلك أو السكتة الدماغية، وفي المجموع كان هناك 54،542 حالة من أمراض القلب المميتة أو غير المميتة، والسكتة الدماغية.

وقام الباحثون بتحليل البيانات لجميع الفئات العمرية وللجنسين، ورأوا أن خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية انخفض بشكل مستمر مع انخفاض مستويات HDL.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

«من أنتم؟».. قذاف الدم يكشف المقصودين بعبارة معمر الشهيرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع ضحايا الحشد الشعبى فى القصف الأمريكى بالعراق لـ25 قتيلًا

منذ حوالي 15 ساعة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

منذ حوالي 11 ساعة

«منح وبونات».. تفاصيل مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية

الصور

image description

العرض الخاص لـ دفع رباعي بحضور أبطاله

image description

صور.. بابا نويل يتجول فى شوارع شبرا

image description

بمشاركة 300 طالب وطالبة.. محاكاة لمجلس النواب بمدارس الإسكندرية

image description

محافظ سوهاج يشارك في ورشة عمل حول مبادرة "حياة كريمة"

image description

بدء فعاليات برنامج إعداد المشرفين بمراكز الشباب بالإسكندرية

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

اليوم.. محاكمة تامر عاشور بتهمة التهرب من الضرائب

انقلاب أتوبيس مشجعى المصرى أثناء العودة من الإسكندرية (صور)

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

الصحة

الرياضة تكافح البدانة

كوليسترول البالغين يسبب أمراض القلب

3 خطوات للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء

قياس الكولسترول مبكرًا أداة للتنبؤ بأمراض القلب

الرئيس نيوز

السيسي وماكرون يبحثان الأوضاع في ليبيا

مصرع منفذ الهجوم على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

مصرع شخصين إثر إطلاق نار على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

بسبب الضرائب.. هبوط إيرادات الدولة لـ173 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة

منوعات

السلاحف البحرية تستخدم لقياس تغييرات حرارة المحيطات

"حيل إيحائية" تعزز الثقة بالنفس والتحكم بالرغبات

4 مؤشرات تدل على إصابة شريكك بالهوس

بنك رقمى يبحث جمع 100 مليون جنيه إسترلينى

كشكول

بشرى سارة لـ 3212 إداري مؤقت بـ"تعليم الجيزة"

أبطاله شباب علوم القاهرة.. قصة مشروع يوفر لمصر نصف مليار جنيه سنويا

ننشر النموذج الاسترشادي لامتحان اللغة العربية للأول الثانوي

شاهد.. توزيع عصير "فخفخينا" على لجان امتحانات تربية المنيا

إسلام سياسي

باحث فرنسى: " الحكومات الأوروبية لا تمنع الطرق الصوفية من ممارسة أنشطتها

أمين رابطة العالم الإسلامى: المملكة العربية السعودية أصبحت نموذج فريد فى مكافحة الإرهاب

مسؤولون أكراد ": "داعش" يعود والعام القادم سيكون أسوأ

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
المزيد

الثقافة

"الأنفوشى للموسيقى العربية" تُحيى حفل رأس السنة

قصور الثقافة تحتفل بالموظف المثالي بالمركز الثقافي بالجيزة

"الإبحار فى عالم التوحد" مؤتمر لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

3 كتب تعرض سيرة ومعارك إحسان عبد القدوس

صفحتنا ع الفيس بوك