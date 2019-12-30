الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 18 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.



كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 11 18

شبين الكوم 10 17

طنطا 10 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 08 16

بلطيم 09 16

مطروح 09 16

السلوم 09 17

سيوة 07 14

بورسعيد 11 17

دمياط 12 16

الزقازيق 11 18

الإسماعيلية 10 18

السويس 10 18

العريش 09 18

رفح 09 17

رأس سدر 10 20

نخل 01 17

نويبع 14 20

طابا 12 18

كاترين 02 11

الطور 09 21

شرم الشيخ 13 24

الغردقة 10 22

مرسى علم 15 22

الفيوم 10 18

بني سويف 10 18

المنيا 07 19

أسيوط 06 18

سوهاج 08 19

قنا 07 19

الأقصر 07 20

أسوان 08 22

أبوسمبل 08 22

الوادى الجديد 04 19

شلاتين 14 25

أبورماد 13 24

حلايب 16 21

رأس حدربة 15 21