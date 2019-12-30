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الكرازة

بالأسماء.. البابا تواضروس ينتدب كهنة للاحتفالات الميلاد بالمهجر

بالأسماء.. البابا تواضروس ينتدب 21 كاهنا للخدمة ببلاد المهجر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:43 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
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انتدب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 21 كاهنا للخدمة في بلاد المهجر خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد.

وانتدب البابا تواضروس الثاني، 11 كاهنا للخدمة في إيبارشيات أوروبا وهم: القمص روفائيل رجائي لكنيسة مارمينا جولدن؛ والقمص يعقوب وديع لكنيسة السيدة العذراء والقمص صرابامون فاروق، بالإضافة إلى الراهب القمص فام الأنبا بيشوي للقطاع السويسري؛ والقس متاؤس سيف لإيبارشية جنوب فرنسا؛ والراهب القس ساويرس الأنبا بيشوى؛ والقس مرقوريوس دميان لإيبارشية شمال فرنسا؛ والقس جرجس عدلى والقس مرقس زاهر والقس مويسيس ايوب؛ والقس كيرلس إيليا.

أما لإيبارشيات الولايات المتحدة الأمريكية فانتدب البابا تواضروس الثاني 7 كهنة وهم: الراهب القس جورجيوس أفامينا والقس اقلاديوس يواقيم والقس سيرافيم عادل والقس مينا فرج؛ والقس لوكاس جرجس؛ والقس إبرام عزيز والقمص يوسف جيد.

بالإضافة لإيبارشية كندا، فانتدب البابا تواضروس الثاني، الراهب القمص دانيال السرياني والقمص رافائيل نظمى والقمص يسطس كامل نخلة.

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