الأنبا ثيؤدوسيوس يترأس صلاة القداس الإلهى بكنيسة رؤساء الملائكة

ترأس الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة صلاة القداس الإلهي من كنيسة رؤساء الملائكة غبريال وميخائيل بالجيزة.



شاركه في صلاة القداس الإلهي لفيف من الكهنة وشعب الإيبارشية.



من ناحية أخرى، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد مطلع يناير 2020 مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدًا يومي الأربعاء والجمعة.