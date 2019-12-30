الأنبا عمانوئيل يلتقى راهبات إيبارشية طيبة

التقى الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، أمس، مع الأخوات الراهبات، وذلك في اللقاء الشهري الذي أقيم في مقر المطرانية.



يأتي ذلك اللقاء في إطار الاحتفال مع نيافته بنهاية عام وبداية عام جديد.



وبدأ الاجتماع بصلاة القداس الإلهي الذي قدمه صاحب النيافة على نية الأخوات الراهبات وخدمتهن في مختلف رعايا الإيبارشية، وأن يكون العام الجديد عاما مباركًا عليهن جميعًا.



تضمن اليوم أيضًا كلمة روحية لنيافته حول التجسد، والميلاد ومعانيه الروحية العميقة.



وانتهى اللقاء بتبادل الهدايا بمناسبة الأعياد الميلادية.