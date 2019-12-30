-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

شركة تايوانية تطرح حاسوبًا صغيرًا لعشاق الألعاب

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:29 ص
جريدة الدستور
طباعة
تكشف شركة XPG التايوانية النقاب عن باقة من المنتجات الجديدة لعشاق الألعاب خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES 2020 بمدينة لاس فيجاس الأمريكية في الفترة من 7 - 10 يناير المقبل.

وأوضحت الشركة التايوانية، أن الباقة الجديدة تضم الحاسوب الصغير XPG Gaia، الذي يمتاز بأدائه الفائق لتلبية متطلبات عشاق الألعاب، وكذلك جهاز اللاب توب XPG Xenia 15 والشاشة Photon الجديدة قياس 27 بوصة.

وأشارت شركة XPG، أن الحاسوب الصغير يزخر بمعالجات إنتل Core i7 من الجيل التاسع، ومزود بما يصل إلى 8 أنوية، ويستوعب بطاقات الرسوميات المخصصة لأجهزة سطح المكتب ذات الارتفاع المزدوج، وبطول يصل إلى 20 سم.

وتشتمل باقة تجهيزات الحاسوب الصغير على وحدة إمداد بالطاقة بقدرة 500 وات، بالإضافة إلى اثنين من منافذ Thunderbolt وإيثرنت مع دعم شبكة الواي فاي 6.

ويأتي جهاز اللاب توب XPG Xenia 15 المخصص للألعاب بشاشة IPS قياس 15.6 بوصة، وتعمل بدقة 1080 بيكسل مع توافر معالجات إنتل Core i7 من الجيل التاسع، وكذلك أقراص الحالة الساكنة SX8200 Pro M.2.

وتروج الشركة التايوانية لشاشة الألعاب Photon الجديدة قياس 27 بوصة من خلال تجهيزها بتقنية Vivid Color Eye-Safe المتطورة، التي تقلل من إجهاد العينين أثناء جلسات اللعب الطويلة من خلال فلترة الضوء الأزرق دون التأثير على دقة الألوان، وسيتم الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن أجهزة الألعاب الجديدة خلال فعاليات المعرض.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

«فضيحة أردوغان فى ليبيا» تتصدر «تويتر»

منذ حوالي 12 ساعة

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

منذ حوالي 17 ساعة

مجهولون يعتدون على «جماهير المصرى» فى دمياط

منذ حوالي 8 ساعات

«من أنتم؟».. قذاف الدم يكشف المقصودين بعبارة معمر الشهيرة (فيديو)

الصور

image description

العرض الخاص لـ دفع رباعي بحضور أبطاله

image description

صور.. بابا نويل يتجول فى شوارع شبرا

image description

بمشاركة 300 طالب وطالبة.. محاكاة لمجلس النواب بمدارس الإسكندرية

image description

محافظ سوهاج يشارك في ورشة عمل حول مبادرة "حياة كريمة"

image description

بدء فعاليات برنامج إعداد المشرفين بمراكز الشباب بالإسكندرية

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

انقلاب أتوبيس مشجعى المصرى أثناء العودة من الإسكندرية (صور)

«منح وبونات».. تفاصيل مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

الصحة

3 خطوات للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء

قياس الكولسترول مبكرًا أداة للتنبؤ بأمراض القلب

الرياضة تقلل خطر الإصابة بـ7 أنواع من السرطان

عقار لعلاج حب الشباب يدفعك للانتحار

الرئيس نيوز

السيسي وماكرون يبحثان الأوضاع في ليبيا

مصرع منفذ الهجوم على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

مصرع شخصين إثر إطلاق نار على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

بسبب الضرائب.. هبوط إيرادات الدولة لـ173 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة

منوعات

4 مؤشرات تدل على إصابة شريكك بالهوس

بنك رقمى يبحث جمع 100 مليون جنيه إسترلينى

ابتكار جديد يحول الشيكولاتة البنية إلى ألوان قوس قزح

إنقاذ حياة طفلة ولدت بقلب فى الجانب الأيمن

كشكول

أبطاله شباب علوم القاهرة.. قصة مشروع يوفر لمصر نصف مليار جنيه سنويا

ننشر النموذج الاسترشادي لامتحان اللغة العربية للأول الثانوي

شاهد.. توزيع عصير "فخفخينا" على لجان امتحانات تربية المنيا

شاهد.. النموذج الاسترشادي لرياضيات الأول الثانوي "ترم أول"

إسلام سياسي

باحث فرنسى: " الحكومات الأوروبية لا تمنع الطرق الصوفية من ممارسة أنشطتها

أمين رابطة العالم الإسلامى: المملكة العربية السعودية أصبحت نموذج فريد فى مكافحة الإرهاب

مسؤولون أكراد ": "داعش" يعود والعام القادم سيكون أسوأ

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
المزيد

الثقافة

"الأنفوشى للموسيقى العربية" تُحيى حفل رأس السنة

قصور الثقافة تحتفل بالموظف المثالي بالمركز الثقافي بالجيزة

"الإبحار فى عالم التوحد" مؤتمر لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

3 كتب تعرض سيرة ومعارك إحسان عبد القدوس

صفحتنا ع الفيس بوك