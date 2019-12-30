شركة تايوانية تطرح حاسوبًا صغيرًا لعشاق الألعاب

تكشف شركة XPG التايوانية النقاب عن باقة من المنتجات الجديدة لعشاق الألعاب خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES 2020 بمدينة لاس فيجاس الأمريكية في الفترة من 7 - 10 يناير المقبل.



وأوضحت الشركة التايوانية، أن الباقة الجديدة تضم الحاسوب الصغير XPG Gaia، الذي يمتاز بأدائه الفائق لتلبية متطلبات عشاق الألعاب، وكذلك جهاز اللاب توب XPG Xenia 15 والشاشة Photon الجديدة قياس 27 بوصة.



وأشارت شركة XPG، أن الحاسوب الصغير يزخر بمعالجات إنتل Core i7 من الجيل التاسع، ومزود بما يصل إلى 8 أنوية، ويستوعب بطاقات الرسوميات المخصصة لأجهزة سطح المكتب ذات الارتفاع المزدوج، وبطول يصل إلى 20 سم.



وتشتمل باقة تجهيزات الحاسوب الصغير على وحدة إمداد بالطاقة بقدرة 500 وات، بالإضافة إلى اثنين من منافذ Thunderbolt وإيثرنت مع دعم شبكة الواي فاي 6.



ويأتي جهاز اللاب توب XPG Xenia 15 المخصص للألعاب بشاشة IPS قياس 15.6 بوصة، وتعمل بدقة 1080 بيكسل مع توافر معالجات إنتل Core i7 من الجيل التاسع، وكذلك أقراص الحالة الساكنة SX8200 Pro M.2.



وتروج الشركة التايوانية لشاشة الألعاب Photon الجديدة قياس 27 بوصة من خلال تجهيزها بتقنية Vivid Color Eye-Safe المتطورة، التي تقلل من إجهاد العينين أثناء جلسات اللعب الطويلة من خلال فلترة الضوء الأزرق دون التأثير على دقة الألوان، وسيتم الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن أجهزة الألعاب الجديدة خلال فعاليات المعرض.