تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:23 ص
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 04ر123 نقطة أو ما يعادل 52. 0% ليصل إلى 68. 23714 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 39. 8 نقطة، أو48. 0%، ليصل إلى 79. 1724 نقطة.
وكانت في السابق تعرضت أسهم الشركات المالية لضغوط، مع تسجيل قطاعي البنوك والتأمين لأداء من بين الأسوأ في السوق، لينخفض مؤشرا القطاعين 0.9 % و0.5 % على الترتيب.
ويضغط انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على هوامش الإقراض ودخل الفائدة للبنوك، إذ أن البنوك وشركات التأمين اليابانية عززت استثماراتها فى الولايات المتحدة فى السنوات الماضية.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 04ر123 نقطة أو ما يعادل 52. 0% ليصل إلى 68. 23714 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 39. 8 نقطة، أو48. 0%، ليصل إلى 79. 1724 نقطة.
وكانت في السابق تعرضت أسهم الشركات المالية لضغوط، مع تسجيل قطاعي البنوك والتأمين لأداء من بين الأسوأ في السوق، لينخفض مؤشرا القطاعين 0.9 % و0.5 % على الترتيب.
ويضغط انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على هوامش الإقراض ودخل الفائدة للبنوك، إذ أن البنوك وشركات التأمين اليابانية عززت استثماراتها فى الولايات المتحدة فى السنوات الماضية.