-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بنك رقمى يبحث جمع 100 مليون جنيه إسترلينى

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:49 ص
جريدة الدستور
طباعة
يبحث بنك مونزو الرقمي لجمع ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 131 مليون دولار) مطلع العام المقبل، في عملية توسع يمكن أن تجعله واحدا من أكبر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية "فينتيك" في بريطانيا، حسبما ذكرت صحيفة "ميل أون صنداي".

وقالت الصحيفة، مساء أمس الأحد، إن البنك الذي تأسس من جانب شركة "توم بلومفيلد" في عام 2015، يجري مفاوضات مع مستثمرين كبار، بما في ذلك مؤسسات مالية في لندن.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن مونزو تبلغ قيمته حاليا ملياري جنيه إسترليني بعدما حصل على رأسمال بقيمة 113 مليون استرليني في شكل أسهم جديدة مطلع هذا العام، ولديه عملاء يبلغ عددهم 3.5 مليون عميل و1500 موظف.

البنوك الرقمية تقوم على فكرة إنشاء بنوك بدون أن يكون لها أى فروع، وتعد المنصات الرقمية للبنوك بمثابة بنوك رقمية جديدة ومتكاملة تقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية ومن دون فروع، وتلبي احتياجات العملاء.

وتتنوع الخدمات التي تقدمها المنصات الإلكترونية لتشمل خدمات فتح الحساب لانضمام العملاء الجدد وخدمات الدفع والشراء وتحويل الأموال والمعاملات عبر الإنترنت والهواتف المتحركة، كما طرحت البنوك تطبيقات جديدة للتواصل مع العملاء وجهًا لوجه.

كان أول ظهور للبنوك الرقمية فى 2015، من خلال بنك مونزو البريطانى، الذى نشأ كأول مصرف ذكى دون فروع تقليدية، وتنفذ غالبية المؤسسات المالية على مستوى العالم العديد من المعاملات المالية رقميًا بدلًا من استخدام الأفرع لهذه الغاية.

ومنذ الأزمة المالية العالمية أواخر العقد الماضي، تم إغلاق أكثر من 10،000 فرع بنكي في الولايات المتحدة الأمريكية، بواقع 3 أفرع في اليوم الواحد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

احذرى.. 5 أطعمة قد تتحول إلى سامة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

انقلاب أتوبيس مشجعى المصرى أثناء العودة من الإسكندرية (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

«من أنتم؟».. قذاف الدم يكشف المقصودين بعبارة معمر الشهيرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد قذاف الدم يفجر مفاجأة عن المصالحة مع قطر

الصور

image description

العرض الخاص لـ دفع رباعي بحضور أبطاله

image description

صور.. بابا نويل يتجول فى شوارع شبرا

image description

بمشاركة 300 طالب وطالبة.. محاكاة لمجلس النواب بمدارس الإسكندرية

image description

محافظ سوهاج يشارك في ورشة عمل حول مبادرة "حياة كريمة"

image description

بدء فعاليات برنامج إعداد المشرفين بمراكز الشباب بالإسكندرية

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

انقلاب أتوبيس مشجعى المصرى أثناء العودة من الإسكندرية (صور)

«منح وبونات».. تفاصيل مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

الصحة

3 خطوات للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء

قياس الكولسترول مبكرًا أداة للتنبؤ بأمراض القلب

الرياضة تقلل خطر الإصابة بـ7 أنواع من السرطان

عقار لعلاج حب الشباب يدفعك للانتحار

الرئيس نيوز

السيسي وماكرون يبحثان الأوضاع في ليبيا

مصرع منفذ الهجوم على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

مصرع شخصين إثر إطلاق نار على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

بسبب الضرائب.. هبوط إيرادات الدولة لـ173 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة

منوعات

4 مؤشرات تدل على إصابة شريكك بالهوس

بنك رقمى يبحث جمع 100 مليون جنيه إسترلينى

ابتكار جديد يحول الشيكولاتة البنية إلى ألوان قوس قزح

إنقاذ حياة طفلة ولدت بقلب فى الجانب الأيمن

كشكول

أبطاله شباب علوم القاهرة.. قصة مشروع يوفر لمصر نصف مليار جنيه سنويا

ننشر النموذج الاسترشادي لامتحان اللغة العربية للأول الثانوي

شاهد.. توزيع عصير "فخفخينا" على لجان امتحانات تربية المنيا

شاهد.. النموذج الاسترشادي لرياضيات الأول الثانوي "ترم أول"

إسلام سياسي

باحث فرنسى: " الحكومات الأوروبية لا تمنع الطرق الصوفية من ممارسة أنشطتها

أمين رابطة العالم الإسلامى: المملكة العربية السعودية أصبحت نموذج فريد فى مكافحة الإرهاب

مسؤولون أكراد ": "داعش" يعود والعام القادم سيكون أسوأ

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
المزيد

الثقافة

"الأنفوشى للموسيقى العربية" تُحيى حفل رأس السنة

قصور الثقافة تحتفل بالموظف المثالي بالمركز الثقافي بالجيزة

"الإبحار فى عالم التوحد" مؤتمر لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

3 كتب تعرض سيرة ومعارك إحسان عبد القدوس

صفحتنا ع الفيس بوك