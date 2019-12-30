بنك رقمى يبحث جمع 100 مليون جنيه إسترلينى

يبحث بنك مونزو الرقمي لجمع ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 131 مليون دولار) مطلع العام المقبل، في عملية توسع يمكن أن تجعله واحدا من أكبر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية "فينتيك" في بريطانيا، حسبما ذكرت صحيفة "ميل أون صنداي".



وقالت الصحيفة، مساء أمس الأحد، إن البنك الذي تأسس من جانب شركة "توم بلومفيلد" في عام 2015، يجري مفاوضات مع مستثمرين كبار، بما في ذلك مؤسسات مالية في لندن.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن مونزو تبلغ قيمته حاليا ملياري جنيه إسترليني بعدما حصل على رأسمال بقيمة 113 مليون استرليني في شكل أسهم جديدة مطلع هذا العام، ولديه عملاء يبلغ عددهم 3.5 مليون عميل و1500 موظف.



البنوك الرقمية تقوم على فكرة إنشاء بنوك بدون أن يكون لها أى فروع، وتعد المنصات الرقمية للبنوك بمثابة بنوك رقمية جديدة ومتكاملة تقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية ومن دون فروع، وتلبي احتياجات العملاء.



وتتنوع الخدمات التي تقدمها المنصات الإلكترونية لتشمل خدمات فتح الحساب لانضمام العملاء الجدد وخدمات الدفع والشراء وتحويل الأموال والمعاملات عبر الإنترنت والهواتف المتحركة، كما طرحت البنوك تطبيقات جديدة للتواصل مع العملاء وجهًا لوجه.



كان أول ظهور للبنوك الرقمية فى 2015، من خلال بنك مونزو البريطانى، الذى نشأ كأول مصرف ذكى دون فروع تقليدية، وتنفذ غالبية المؤسسات المالية على مستوى العالم العديد من المعاملات المالية رقميًا بدلًا من استخدام الأفرع لهذه الغاية.



ومنذ الأزمة المالية العالمية أواخر العقد الماضي، تم إغلاق أكثر من 10،000 فرع بنكي في الولايات المتحدة الأمريكية، بواقع 3 أفرع في اليوم الواحد.