-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

يونيسف: ارتفاع بـ3 أضعاف فى الهجمات ضد الأطفال خلال الحروب منذ 2010

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:36 ص
منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"
وكالات
طباعة
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الإثنين، أن هناك زيادة تقارب ثلاثة أضعاف في الهجمات على الأطفال خلال النزاعات على مدار العقد الماضي.

وقالت المنظمة إن الأمم المتحدة تحققت من أكثر من 170 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال حدثت خلال فترات الحروب منذ عام 2010 - أي ما يعادل أكثر من 45 انتهاكًا يوميًا على مدار السنوات العشر الماضية.

وتشمل الانتهاكات القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات.

وسجلت الأمم المتحدة خلال عام 2018 أكثر من 24 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه الرقم في عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن نصف هذه الحالات تقريبا، كانت قتل أو تشويه الأطفال بسبب الغارات الجوية والأسلحة المتفجرة مثل الألغام الأرضية ومدافع الهاون.

ولفتت يونيسف أيضًا إلى أن عدد البلدان المنكوبة بالحروب هو الأعلى خلال ثلاثة عقود.

وقالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف "إن النزاعات في جميع أنحاء العالم تستمر لفترة أطول وتتسبب في مزيد من إراقة الدماء وتودي بحياة المزيد من الشباب".

وأضافت أن " الهجمات على الأطفال تستمر بلا توقف حيث تنتهك الأطراف المتحاربة واحدة من أبسط قواعد الحرب: ألا وهي حماية الأطفال"، مضيفة أن العديد من أعمال العنف ضد الأطفال لا يتم الإبلاغ عنها.

ووفقا لليونيسيف فإن الأطفال في سورية واليمن وأفغانستان كانوا يتعرضون لخطر استثنائي خلال عام 2019.

ودعت المنظمة الأطراف المتحاربة حول العالم إلى وضع حد للانتهاكات ضد الأطفال والتوقف عن استهداف البنية التحتية المدنية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد قذاف الدم يفجر مفاجأة عن المصالحة مع قطر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ارتفاع ضحايا الحشد الشعبى فى القصف الأمريكى بالعراق لـ25 قتيلًا

منذ حوالي 16 ساعة

الثلاثاء والأربعاء إجازة رسمية بالبنوك

منذ حوالي 8 ساعات

«هنأدبه بالبويه؟».. «الداخلية» تكذب ادعاءات جمال عيد

الصور

image description

العرض الخاص لـ دفع رباعي بحضور أبطاله

image description

صور.. بابا نويل يتجول فى شوارع شبرا

image description

بمشاركة 300 طالب وطالبة.. محاكاة لمجلس النواب بمدارس الإسكندرية

image description

محافظ سوهاج يشارك في ورشة عمل حول مبادرة "حياة كريمة"

image description

بدء فعاليات برنامج إعداد المشرفين بمراكز الشباب بالإسكندرية

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

انقلاب أتوبيس مشجعى المصرى أثناء العودة من الإسكندرية (صور)

«منح وبونات».. تفاصيل مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

الصحة

3 خطوات للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء

قياس الكولسترول مبكرًا أداة للتنبؤ بأمراض القلب

الرياضة تقلل خطر الإصابة بـ7 أنواع من السرطان

عقار لعلاج حب الشباب يدفعك للانتحار

الرئيس نيوز

السيسي وماكرون يبحثان الأوضاع في ليبيا

مصرع منفذ الهجوم على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

مصرع شخصين إثر إطلاق نار على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

بسبب الضرائب.. هبوط إيرادات الدولة لـ173 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة

منوعات

4 مؤشرات تدل على إصابة شريكك بالهوس

بنك رقمى يبحث جمع 100 مليون جنيه إسترلينى

ابتكار جديد يحول الشيكولاتة البنية إلى ألوان قوس قزح

إنقاذ حياة طفلة ولدت بقلب فى الجانب الأيمن

كشكول

أبطاله شباب علوم القاهرة.. قصة مشروع يوفر لمصر نصف مليار جنيه سنويا

ننشر النموذج الاسترشادي لامتحان اللغة العربية للأول الثانوي

شاهد.. توزيع عصير "فخفخينا" على لجان امتحانات تربية المنيا

شاهد.. النموذج الاسترشادي لرياضيات الأول الثانوي "ترم أول"

إسلام سياسي

باحث فرنسى: " الحكومات الأوروبية لا تمنع الطرق الصوفية من ممارسة أنشطتها

أمين رابطة العالم الإسلامى: المملكة العربية السعودية أصبحت نموذج فريد فى مكافحة الإرهاب

مسؤولون أكراد ": "داعش" يعود والعام القادم سيكون أسوأ

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
المزيد

الثقافة

"الأنفوشى للموسيقى العربية" تُحيى حفل رأس السنة

قصور الثقافة تحتفل بالموظف المثالي بالمركز الثقافي بالجيزة

"الإبحار فى عالم التوحد" مؤتمر لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

3 كتب تعرض سيرة ومعارك إحسان عبد القدوس

صفحتنا ع الفيس بوك