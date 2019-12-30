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فن

بالأرقام.. إيرادات أفلام دور العرض المصرية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:53 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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واصلت السينمات المصرية في تقديم أفلامها للجمهور المصري من خلال العديد من تلك الأعمال منها الجديدة ومنها من عرض في دور السينما في مواسم سابقة.

وخلال التقرير التالي ترصد "الدستور" الإيرادات الخاصة بالأفلام المعروضة بشكل كامل، وخاصة التي تم تحقيقها، أمس الأحد، وهي التي وصل عددها إلى 7 سبعة أفلام سينمائية، حيث حقق فيلم "الفلوس" أمس الأحد إيراد 1.179.681 جنيه.

وحققت أفلام "استدعاء ولي عمرو" 2327 جنيه مصري، وهو بطولة حورية فرغلي ومحمد عز، وحقق فيلم "بيت ست" إيرادات 13212 جنيهًا مصريًا، بينما حقق فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز إيرادات 11132 جنيهًا مصريًا، وحقق فيلم "الفيل الأزرق" 449 جنيهًا، بينما حقق فيلم "خيال مأتة" 706 جنيهات مصرية، وحقق فيلم "أنت حبيبي وبس" 2491 جنيهًا مصريًا.

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