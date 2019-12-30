اليوم.. محاكمة بوسى بتهمة التهرب الضريبى

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة ببوسى في اتهامها بالتهرب من سداد مليون و827،210 ألف جنيه للضرائب.



كانت المحكمة قضت في 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.



وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ «بوسى»، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات «وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح»، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827.210 ألف جنيه.