ابتكار جديد يحول الشيكولاتة البنية إلى ألوان قوس قزح

كشف المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة سويسرية متخصصة بالعلوم ابتكار جديد حيث توصل الباحثون إلى تقنية تحوّل الشوكولا البنية إلى شوكولا ملوّنة، دون الحاجة لإضافة ألوان غذائية.



تتوهج الطبقة البنية على سطح الشوكولا من تلقاء نفسها بألوان قوس قزح بطريقة تحاكي تلّون الحرباء في الطبيعة.



ومصدر الابتكار جاء بشكل عفوي بعد نقاش بين باحثين في الجامعة السويسرية حول مدى إمكانية التوصل إلى شوكولا بعيدة عن اللون البني أو الأبيض المتوافر في الأسواق، حيث بدأ الباحثان السويسيران يجريان بعض التجارب المرحة في مطبخ الجامعة ودراسة خصائص الشوكولا للتمكن من تغيير لونها.



تضمنت التجارب الأولى قشرة الذهب الصالحة للأكل المستخدمة في الشوكولا الفاخرة بالإضافة إلى مادة أكسيد التيتانيوم المستخدمة في تلوين الطعام، لكن الباحثون رفضوا هذه الطريقة باعتبارها معقدة كون هذه التقنية تتطلب تلوين الشوكولا على حرارة مرتفعة يصعب خلالها التحكم بالألوان، مما يجعل عملية الطلاء صعبة للغاية.



وبعد التعمق في الأبحاث، بحث العلماء عن تقنية جديدة والعمل على تغيير خصائص سطح الشوكولا بدلًا من استخدام الإضافات في التجارب الأولى وبالفعل تمكنوا في النهاية من التوصل لطريقة لطبع قشرة رقيقة ملونة على سطح الشوكولا تجعلها تلمع وتتألق مثل قوس قزح.



ويتوقع الباحثون في المعهد أن يشكل هذا الاكتشاف جديد تطورًا جديدًا في صناعة الشوكولا، وبحسب موقع أوديتي سنترال للغرائي يكثف الباحثون اتصالاتهم مع كبار شركات الشوكولا حول العالم للبدء بإنتاج هذه الطبقة الملونة من الشوكولا وطرحها في الأسواق.