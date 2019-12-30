انقلاب أتوبيس مشجعى المصرى أثناء العودة من الإسكندرية (صور)

تعرضت حافلة جمهور النادي المصري خلال عودتها من مدينة الإسكندرية وبالقرب من بوابات جمارك مدينة بورسعيد لحادث طريق أدى إلى انقلابها وتعرض من فيها إلى إصابات عديدة.



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى الميري وجاري عمل الإسعافات الأولية لهم.



يذكر ان جمهور المصري قد زحف، صباح أمس الأحد، بأعداد كبيرة خلف فريقه لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأخير.