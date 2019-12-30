مدحت صالح والعسيلى ومصطفى حجاج ضيوف منى الشاذلى ليلة رأس السنة

يشارك النجوم مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج في إحياء ليلة رأس السنة بحلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي على فضائية CBC.



وتضم الحلقة حوار مع صناع أغنية "ابن مصر" مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج، وخلال الحلقة قدم الثلاثي مجموعة من أغانيهم المعروفة "حبيبي يا عاشق" و"خطوة" و"مجنونة".



وخلال اللقاء يحكى الثلاثي كواليس اشتراكهم في أغنية "ابن مصر"، وسر النجاح الكبير للأغنية التي فازت بجائزة أفضل أغنية في استفتاء "معكم" لعام 2019.



وفي جو سيطرت عليه البهجة تبادل الثلاثي غناء مقطوعات من أغانيهم، تتماشى مع أجواء الاحتفالات بالكريسماس.



