فى 4 خطوات.. طريقة استخدام "الكاتشب" لتقشير البشرة

تلجأ العديد من النساء إلى وسائل غريبة للعناية بالبشرة بعيدًا عن الكريمات والمساحيق المتوفرة في الأسواق، وتجهل الكثيرات أنه بالإمكان استخدام الكاتشب لتقشير البشرة، واستعادة نعومتها ونضارتها بخطوات بسيطة في المنزل، بحسب موقع "وان جود ثينج".



وتستعرض "الدستور" طريقة استخدام الكاتشب لتقشير البشرة، في 4 خطوات، على النحو التالي:



1- اغسلي وجهك في البداية، ثم ضعي طبقة رقيقة من الكاتشاب على بشرتك مع الحرص على تفادي دخوله إلى عينيك.



2- اتركي الكاتشب على وجهك لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، وبالنسبة لأصحاب البشرة الحساسة فيفضل البدء بمدة أقصر من ذلك، لمعرفة ردة فعل البشرة على الكاتشاب في المرة الأولى.



3- استخدمي قطعة قماشية بعد بلها بالماء لإزالة الكاتشاب عن وجهك بلطف، وتجنبي فرك أو حف الجلد بشكل قاسي.



4- جففي وجهك بمنشفة، وضعي المرطب على بشرتك للحفاظ على ترطيبها، وكرري هذه العملية مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.