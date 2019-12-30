بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لانقلاب أتوبيس مشجعى المصرى على طريق "دمياط - بورسعيد"

أصيب 6 من جماهير النادي المصري البورسعيدي، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، إثر انقلاب أتوبيس على طريق "دمياط - بورسعيد" أثناء عودتهم من محافظة الإسكندرية، عقب حضورهم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.



وأشار الدكتور حسين كساب، مسئول هيئة الإسعاف ببورسعيد، إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث وتم نقل كل من: عمرو محمد سامي، 25 عاما، ومصطفى صالح كمال، 27 عاما، ومحمد محسن محمد السيد، 25 عاما، وعمرو عبدالعزيز عبدالرحمن، 27 عاما، وكريم عبدالله محمد عبدالله، 29 عاما، مصابين بكدمات وإصابات طفيفة إلى مستشفى السلام بورسعيد، بينما تم نقل عبدالله السيد أبوالنجا، 21 عاما، مصابا بضيق تنفس إلى مستشفى الزهور المركزي وخرج بعد تلقيه الإسعافات اللازمة.



وكان الطريق قد شهد حادث تصادم سيارة نقل بسيارة "ميني باص" يستقلها عمال بأحد مصانع الملابس الجاهزة في محافظة بورسعيد، وأسفر الحادث عن مصرع 23 عاملًا وإصابة 7 آخرين من أبناء محافظتي بورسعيد ودمياط، وتم تسليم جثامين الضحايا من مشارح مستشفيات السلام بورسعيد، والزهور، والحميات، بينما يتواجد المصابين بمستشفيات: السلام بورسعيد، الزهور، والتضامن.