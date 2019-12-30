3 خطوات للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
وكالاتطباعة
تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا في فصل الشتاء بشكل أكثر، لذا يمكن اتباع عدة خطوات للوقاية منها أو لتخفيف الأعراض المصاحبة لها:
أولًا: تناول طعامًا صحيًا وغنيًا بفيتامين "E" و"C".
وتشمل الأغذية الغنية بالفيتامين "E":
- زيت عباد الشمس.
- الذرة.
- حبوب عباد الشمس.
- الجوز والبندق والفستق.
بينما، يمكن الحصول على فيتامين "C" من:
- عصير البرتقال.
- عصير الليمون.
- البروكلي.
- الفلفل الأخضر والأحمر.
ثانيًا: تناول كميات كافية من المياه والمشروبات الساخنة
وتتمثل فوائدها في الآتي:
- الحماية من الجفاف الناجم عن الأنفلونزا.
- إخراج البلغم.
- منع جفاف الحنجرة.
- الانفلونزا ونمط الحياة.
ثالثًا: القيام بنشاط جسدي
بالإضافة إلى دوره في تخفيف الضغط، فإن النشاط الجسدي عامة قبل الإصابة بالأنفلونزا يساعد على تحفيز الجهاز المناعي عمومًا ليسهم وبصورة كبيرة في التقليل من أمراض الشتاء.
أولًا: تناول طعامًا صحيًا وغنيًا بفيتامين "E" و"C".
وتشمل الأغذية الغنية بالفيتامين "E":
- زيت عباد الشمس.
- الذرة.
- حبوب عباد الشمس.
- الجوز والبندق والفستق.
بينما، يمكن الحصول على فيتامين "C" من:
- عصير البرتقال.
- عصير الليمون.
- البروكلي.
- الفلفل الأخضر والأحمر.
ثانيًا: تناول كميات كافية من المياه والمشروبات الساخنة
وتتمثل فوائدها في الآتي:
- الحماية من الجفاف الناجم عن الأنفلونزا.
- إخراج البلغم.
- منع جفاف الحنجرة.
- الانفلونزا ونمط الحياة.
ثالثًا: القيام بنشاط جسدي
بالإضافة إلى دوره في تخفيف الضغط، فإن النشاط الجسدي عامة قبل الإصابة بالأنفلونزا يساعد على تحفيز الجهاز المناعي عمومًا ليسهم وبصورة كبيرة في التقليل من أمراض الشتاء.