3 خطوات للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء

تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا في فصل الشتاء بشكل أكثر، لذا يمكن اتباع عدة خطوات للوقاية منها أو لتخفيف الأعراض المصاحبة لها:



أولًا: تناول طعامًا صحيًا وغنيًا بفيتامين "E" و"C".

وتشمل الأغذية الغنية بالفيتامين "E":

- زيت عباد الشمس.

- الذرة.

- حبوب عباد الشمس.

- الجوز والبندق والفستق.



بينما، يمكن الحصول على فيتامين "C" من:

- عصير البرتقال.

- عصير الليمون.

- البروكلي.

- الفلفل الأخضر والأحمر.



ثانيًا: تناول كميات كافية من المياه والمشروبات الساخنة

وتتمثل فوائدها في الآتي:

- الحماية من الجفاف الناجم عن الأنفلونزا.

- إخراج البلغم.

- منع جفاف الحنجرة.

- الانفلونزا ونمط الحياة.



ثالثًا: القيام بنشاط جسدي

بالإضافة إلى دوره في تخفيف الضغط، فإن النشاط الجسدي عامة قبل الإصابة بالأنفلونزا يساعد على تحفيز الجهاز المناعي عمومًا ليسهم وبصورة كبيرة في التقليل من أمراض الشتاء.