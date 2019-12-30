نائب رئيس "الحشد الشعبي": ردنا سيكون قاسيا على الأمريكان

أكد نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، أبو مهدي المهندس، مساء الأحد، أن رد "الحشد" على القصف الأمريكي سيكون "قاسيا".



وقال في بيان مقتضب إن "دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدا والرد سيكون قاسيا على القوات الأمريكية في العراق".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.



وقال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وأفادت وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى مسؤول في "الحشد الشعبي" العراقي، بمقتل 15 من عناصره جراء الضربات الأمريكية على مواقع قواته.



وأوضح المسؤول أن الضربات التي استهدفت "كتائب حزب الله" التابعة لـ"الحشد الشعبي"، أسفرت عن مقتل 15 من مقاتليها بينهم قياديون، مشيرا إلى أن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة عدة عناصر آخرين.



ويجري هذا التطور بعد أن أكد البنتاجون، مساء الجمعة الماضي، مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء ضربة صاروخية مكثفة على قاعدة "K 1" الواقعة قرب كركوك والتي تحتضن قوات أمريكية.