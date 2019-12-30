بالصور.. أحمد السقا بصحبة زوجته الإعلامية مها الصغير فى رأس السنة

انتهى القائمون على برنامج "it show time" المذاع عبر قناة "cbc" من تسجيل حلقة رأس السنة والتي يتم تقديمها بشكل مختلف، حيث يظهر لأول السقا مع زوجته الإعلامية مها الصغيـر، مقدمة البرنامج بصحبة المذيعة دينا حويدق.



ويكشف "السقا" خلال الحلقة العديد التفاصيل والكواليس الخاصة بأعماله الفنية وحياته الشخصية لأول مؤة خلال استضافته بالبرنامج، وفي أحد فقرات البرنامج تتحول مها الصغير من مذيعة إلى ضيفة بجانب زوجها الفنان أحمد السقا وتحاورهما المذيعة دينا حويدق، وتكشف العديد من كواليس وأسرار حياتهما، وتذاع الحلقة في تمام الثامنة غدًا الثلاثاء.



يشار إلى أن برنامج "its show time" يعرض على قناة "cbc" من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعه التاسعة ويقدمة المذيعات مها الصغير ودينا حويدق، ويحقق البرنامج نسبة نجاح وانتشار جماهيري كبير لما يقدمه من محتوى ترفيهي مميز ومختلف.