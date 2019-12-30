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اقتصاد

"الاتصالات": 1199 شركة جديدة بالقطاع فى 2019

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:29 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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كشف أحدث تقرير عن مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادر عن وزارة الاتصالات، أنه تم تأسيس عدد 1199 شركة جديدة ناشئة في القطاع خلال الـ9 شهور الأولى لعام 2019 برأسمال بلغت قيمته نحو 1.57 مليار جنيه.

وأكد التقرير، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات استحوذ على نحو 901 شركة جديدة منها في قطاع خدمات تكنولوجيا النظم 194 شركة، ثم قطاع الاتصالات بنحو 47 شركة، في حين تم تأسيس 61 شركة في مجالات أخرى متعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

ويشير التقرير إلى أن هذه المؤشرات تؤكد على نمو كبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب استثمارات أجنبية وعربية إلى السوق المصري، مؤكدًا على أن عام 2020 سيشهد نموًا كبيرًا في حجم الاستثمارات الوافدة للقطاع، حيث إن مصر تعد ثاني أكبر دولة جذبًا للاستثمارات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد الإمارات العربية الشقيقة، وبعد تحسن بيئة الاستثمار بفضل توجيهات الدولة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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