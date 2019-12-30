إحباط تهريب كيلو من مخدر "الآيس" فى مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامي صبحي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس الممنوع حيازته أو استيراده أو تصديره أو تعاطيه طبقًا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأمتعة المتخلفة من رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا اشتبه وائل إبراهيم مأمور الجمرك فى حقيبة خاصة بالراكبة الغينية "D.A.H"، حيث تلاحظ وجود انتفاخ بأحد جوانب الشنطة، وبالعرض على سامي صبحي مدير الجمرك قرر تشكيل تكليف لجنة جمركية من وائل إبراهيم مأمور الجمرك، ووهيب عازر مدير إدارة الحركة، فى حضور فوزى العميري نائب مدير الجمرك، حيث تم نزع البطانة الداخلية وفك المسامير وكسر الدعامة البلاستيك فتبين وجود كيلو جرام من بلورية اللون يشتبه أن تكون لمخدر الآيس مخبأة داخل كيس بلاستيك.



وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 157 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات.



يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.