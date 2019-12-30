خالد الصاوى: اختلفت مع تامر حسنى فى فيلم "الفلوس"

كشف الفنان خالد الصاوي، أنه بذل مجهودًا كبيرًا في فيلم "الفلوس"، مؤكدًا أنه عندما عرض عليه الفيلم والفكرة في البداية من الفنان تامر حسني، كان متوقعًا أن يقدم له بطل العمل تامر حسني، فيلمًا دبلوماسيًا أو كوميديًا مثل طبيعة أفلام تامر التي يعرفها ويتابعها، ولكنه وجد فيلمًا مختلفًا، لافتًا إلى أن هذا العمل تم إعادة كتابته لما يقرب من خمس مرات، وهو ما يؤكد أن هناك مجهودًا كبيرًا قد بذل من أجل تقديم الفيلم بهذا الشكل الذي خرج للجمهور.



وأضاف "الصاوي" في تصريحات لـ"الدستور": "تامر حسني فنان صاحب صحبه، وهو يفكر في الجميع وليس في نفسه فقط، وقد لاحظت أنه يأخذ باله من كل كبيرة وصغيرة في العمل ويفكر في عمله طوال الوقت".



وتابع: "قبل التعاقد على العمل جلست مع الفنان تامر حسني كثيرًا، وكان هناك اختلاف بيننا على فكرة أن الفيلم ليس به أغنيات وهو ما كنت أريده في العمل، ولكن كان هناك إصرارًا كبيرًا من تامر حسني على أن يكون ممثلًا في الفيلم وليس مطربًا يظهر أغنياته أو صوته الذي لا يختلف عليه أحد، ومن هنا شعرت أن هناك جدية كبيرة حملها لنفسه تامر حسني في فيلم الفلوس".



وقال "الصاوي" عن المخرج اللبناني سعيد الماروق: "مفاجأة ويستحق أن يكون عالميا، لأنه يمتلك مشاريع رائعة وأعمال سابقة جيدة للغاية".