التضامن تستجيب لحالة الجد أحمد بدوى وحفيده

استجابت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وما نشره عدد من المواقع، وفى مقدمتها موقع الدستور حول حالة الحفيد والجد عم أحمد بدوى ٧٩ سنة، وحفيده ياسر الطالب الكفيف بكلية أصول الدين.



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير مرافق وتحمل نفقات انتقال ياسر يوميا من منزله إلى جامعته، ودراسة حالة الأسرة ومدى استحقاقها لما تقدمه الوزارة من برامج الدعم والخدمات المتنوعة.



وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي، دعم نقدي لأكثر من ٣ ملايين و٣٠٠ ألف أسرة، على مستوى محافظات الجمهورية.



وأكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة تستهدف بالوصول للدعم النقدي إلى ٣ ملايين و٤٠٠ ألف أسرة خلال الأيام المقبلة.