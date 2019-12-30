إنقاذ 31 مهاجرًا حاولوا عبور بحر المانش بفرنسا

أنقذ مسعفون فرنسيون، قبالة سواحل إقليم بادي كاليه، 31 مهاجرًا حاولوا عبور بحر المانش الفاصل بين فرنسا وبريطانيا، وفقًا لما أورده موقع France Info.



وأوضح الموقع أن عملية الإنقاذ جرت ليلة الأحد، عندما حاولت مجموعة من المهاجرين الوصول إلى شواطئ بريطانيا على متن قاربين.



وتلقى المسعفون بلاغًا الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، فأنقذوا 11 مهاجرًا وجدوا أنفسهم في خطر؛ بسبب تعطل محرك قاربهم، وكان من بينهم امرأة ومراهقان وطفلان، عانى بعضهم من انخفاض حرارة أجسامهم.



وبعد تلقي المسعفين بلاغًا ثانيًا، الساعة 06:00 صباحًا، عثروا على 20 مهاجرًا، من بينهم امرأة حامل، على متن قارب بدأ الماء يتسرب إليه شيئًا فشيئًا.



وحذرت السلطات الفرنسية من أن بحر المانش من أكثر المناطق البحرية في العالم خطورة؛ بسبب ظروفها الجوية المتقلبة وكثافة الملاحة فيها.