24 قتيلًا و50 جريحًا حصيلة الضربات الأمريكية على مواقع "الحشد الشعبى"

ارتفعت حصيلة ضحايا الضربات الأمريكية على مواقع "الحشد الشعبي"، إلى 24 قتيلا و50 جريحا.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من أمس الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.



بدوره، قال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وعلى خلفية هذا الهجوم، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، رفضه لأي عمل منفرد للتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة في بلاده، معتبرا أي تحركات من هذا النوع "تصعيدا خطيرا".



ويجري هذا التطور بعد أن أكد البنتاجون، مساء الجمعة الماضي، مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء ضربة صاروخية مكثفة على قاعدة "K1" الواقعة قرب كركوك والتي تحتضن قوات أمريكية.