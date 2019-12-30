"الأنفوشى للموسيقى العربية" تُحيى حفل رأس السنة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية بمناسبة رأس السنة الميلادية، أحيتها فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بمقر القصر بالإسكندرية، حيث قدمت الفرقة باقة من الأغاني المتنوعة بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تنوعت ما بين جماعي وفردي من الطرب الأصيل، منها "قلبي القاسي، طيب يا صبر طيب، كان ياما كان أداء نرمين محمود، جبار أداء السيد رزق، أهل الفن أداء رجب عبد الجواد، وقلبي سعيد أداء شيرين السيد".



وأقامت مكتبة النزهة ورشة فنية لعمل شجرة الكريسماس وبابا نويل بدار حضانة صناع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة، قامت خلالها أخصائي الفنون الجميلة بتدريب الأطفال على كيفية توظيف الخامات المختلفة لعمل مجسم لشجرة الكريسماس بالكانسون الملون والكوريشة وعمل أوجه لبابا نويل بالفوم الخام الأبيض والفوم جليتر.



من ناحية أخرى، أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان " ترشيد استهلاك المياه " تحدثت خلالها زينب طه عن أزمة المياه المتوقع حدوثها نظرًا لتزايد التعداد السكاني في مصر، مؤكدة على ضرورة المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك من خلال غسل الخضار والفاكهة في وعاء بدلًا من فتح الصنبور عليها، وإصلاح الصنبور الذي يتسرب منه المياه، في الزراعة الري بالرش أو التنقيط بدلًا من الغمر، والتوعية بين طلاب المدارس.



وعقد نادي أدب بيت ثقافة القباري اللقاء الأسبوعي بعنوان "التاريخ والإبداع" بقصر الشاطبي، تحدث خلالها الدكتور محمد عبد الحميد خليفة، أستاذ النقد الأدبي ورئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور، عن الاتجاه التكاملي في النقد، وعلاقة الإبداع بالعلوم الإنسانية "علم النفس، والتاريخ، والاجتماع".